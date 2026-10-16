Vídeo: «Me dislocó el hombro»: Yasser Al Qahtani recuerda su enfrentamiento con Wael Gomaa

Yasser Al Qahtani, leyenda del fútbol saudí, recordó su enfrentamiento con Wael Gomaa, exdefensa del Al Ahly y de la selección de Egipto, que terminó con una luxación de hombro para él.

Al Qahtani declaró a los canales saudíes "Thmanyah": "Me enfrenté a Wael Gomaa cuando era calvo, y en la mejor etapa de la selección egipcia".

Y explicó: "Nos enfrentamos a la selección de Egipto en un amistoso antes del partido contra Corea del Sur en las eliminatorias del Mundial 2006. Era un equipo increíblemente fuerte y logró ganarnos por un gol a cero".

Y añadió: "No pude ganarle (a Wael Gomaa) ni un solo balón, y al final me provocó una luxación de hombro sin intención".

Y concluyó: "Lo quiero como persona y como amigo entrañable, pero también como jugador: era fuerte, tenía personalidad y ganó con la selección de Egipto la Copa Africana de Naciones 3 veces consecutivas, aunque fue injusto que no se clasificara para el Mundial".