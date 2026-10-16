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Vídeo: «Me dislocó el hombro»: Yasser Al Qahtani recuerda su enfrentamiento con Wael Gomaa

Y. Al Qahtani
W. Gomaa
Arabia Saudí
Egipto
Arabia Saudita
Egipto

¿Qué dijo la leyenda del fútbol saudí?

Yasser Al Qahtani, leyenda del fútbol saudí, recordó su enfrentamiento con Wael Gomaa, exdefensa del Al Ahly y de la selección de Egipto, que terminó con una luxación de hombro para él.

Al Qahtani declaró a los canales saudíes "Thmanyah": "Me enfrenté a Wael Gomaa cuando era calvo, y en la mejor etapa de la selección egipcia".

Y explicó: "Nos enfrentamos a la selección de Egipto en un amistoso antes del partido contra Corea del Sur en las eliminatorias del Mundial 2006. Era un equipo increíblemente fuerte y logró ganarnos por un gol a cero".

Y añadió: "No pude ganarle (a Wael Gomaa) ni un solo balón, y al final me provocó una luxación de hombro sin intención".

Y concluyó: "Lo quiero como persona y como amigo entrañable, pero también como jugador: era fuerte, tenía personalidad y ganó con la selección de Egipto la Copa Africana de Naciones 3 veces consecutivas, aunque fue injusto que no se clasificara para el Mundial".

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