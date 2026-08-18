El partido entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia vivió un enfrentamiento entre los entrenadores Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari en el túnel de vestuarios del estadio José Amalfitani, tras el encuentro que finalizó con empate 1-1, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura argentino.

Según el diario español "Marca", Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Vélez Sarsfield, y Julio Vaccari, director técnico del Defensa y Justicia, protagonizaron una discusión durante el partido y después de su conclusión, luego de que Vaccari se quejara de las actitudes del técnico rival.

Durante el partido, Vaccari se quejó al cuarto árbitro por el comportamiento de Schelotto, diciendo: "Eres un maleducado... me dijo que cerrara la boca".

Y añadió, dirigiéndose al cuerpo técnico del Vélez Sarsfield: "No te hagas el vivo conmigo. No sobrepases los límites del respeto conmigo".

Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari le restan importancia al altercado: "No pasó nada"

Guillermo Barros Schelotto explicó tras el partido: "Son solo discusiones, y enfrentamientos a las manos en los que uno no debería involucrarse porque ya tiene una edad. Durante el partido uno está concentrado en el resultado y tenso, y de repente algunos se equivocan con algunas palabras. Debemos entender que la cosa termina ahí y se acabó. La verdad es que no pasó nada más de lo que suele ocurrir en un partido competitivo y fuerte que todos quieren ganar".

Por su parte, Vaccari dijo: "No pasó absolutamente nada. Es lo que suele ocurrir en los partidos. Sales y te cruzas, y cuando hay aglomeración parece que no se puede explicar nada. No es algo importante y no hay nada que contar. Es un partido de fútbol y se acabó".

