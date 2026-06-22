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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vídeo: Mbappé se hace con el trono de «El Fenómeno» y sigue pisándole los talones a Messi

Francia vs Irak
Francia
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K. Mbappe
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Argentina

Una estrella del Real Madrid hace historia

Kylian Mbappé, capitán de Francia, hizo historia en el Mundial 2026 al anotar contra Irak en la segunda jornada.

Mbappé abrió el marcador en el minuto 14 con un potente disparo de zurda que batió al portero.

Su tercer gol en el torneo le mantiene detrás de Messi, líder con cuatro.

Además, con 15 tantos en su carrera mundialista, igualó a Ronaldo Nazário en el tercer lugar de la lista histórica de goleadores del torneo.

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Superó a Gerd Müller (14 goles) y quedó a uno de Miroslav Klose (16).

Solo tres tantos lo separan del máximo anotador histórico, Messi, quien suma 18 en fases finales. Así, Mbappé se postula como firme candidato a batir más récords en los próximos años.



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