El francés Kylian Mbappé marcó un nuevo gol para su equipo, el Real Madrid, ante su anfitrión, el Elche, durante el partido que enfrentó a ambos conjuntos la tarde de este martes, en el marco de la sexta jornada de LaLiga española, con lo que el delantero del club blanco continúa su destacada presencia goleadora durante la presente temporada.

El gol de Mbappé llegó en el minuto 33, después de recibir un excelente pase de Yan Diomande, que el delantero francés remató de primera y de forma directa hacia la portería, poniendo al Real Madrid por delante con dos goles a cero, antes de que la alegría de la afición merengue se transformara en un estado de inquietud tras caer el jugador sobre el terreno de juego después de chocar con Matías Dituro, portero del Elche.

Mbappé permaneció tendido sobre el césped durante varios minutos, en medio de un estado de expectación entre los jugadores del Real Madrid y la afición por temor a que hubiera sufrido una lesión, antes de abandonar el terreno de juego de forma temporal para recibir tratamiento. Al mismo tiempo, la dupla formada por Endrick y Carlos Espí comenzó los ejercicios de calentamiento en la banda ante la posibilidad de que el delantero francés no pudiera completar el encuentro.

Sin embargo, Mbappé regresó rápidamente al terreno de juego tras recibir tratamiento, tranquilizando a la afición del Real Madrid y continuando su participación con normalidad, antes de demostrar su deseo de seguir brillando ante el Elche con un nuevo gol pocos minutos después de su regreso, aunque el árbitro lo anuló por fuera de juego.

Con este gol, Mbappé encabeza la tabla de goleadores de LaLiga en la presente temporada con 7 goles, a solo uno de distancia de la dupla del Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora







