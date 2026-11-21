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El Real Madrid escapó de la trampa del Celta de Vigo después de remontar un gol en contra para firmar una emocionante victoria por 2-1 el sábado por la noche en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga.

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El conjunto blanco sufrió ante la presión de su rival antes de decidir el encuentro con un gol en el tramo final, lo que le permite seguir en la pelea con el Barcelona por el liderato.

Antes del pitido inicial, el Real Madrid rindió un emotivo homenaje a la memoria de Jesús de Miguel, fallecido de forma trágica tras un violento choque durante un partido.

El encuentro también supuso el regreso del brasileño Vinícius Júnior a la convocatoria, después de cumplir los cuatro partidos de sanción por su expulsión ante el Villarreal, aunque empezó en el banquillo y entró en la segunda parte.

El Celta de Vigo sorprendió a los locales ya en el minuto 6, aprovechando los espacios en la defensa del Real Madrid: Moriba filtró un pase a Galán, que a su vez se la cedió al sueco Swedberg en el costado derecho del área.

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Este último puso un centro preciso para Durán, que empujó el balón a la red con facilidad para adelantar al conjunto gallego y darle aún más confianza frente a su rival.

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El Real Madrid trató de reaccionar rápidamente, y su ocasión más clara llegó por medio del francés Kylian Mbappé, cuyo disparo se marchó junto al poste, antes de disponer de una oportunidad de oro para empatar en el minuto 36, cuando fue derribado dentro del área por Javi Rodríguez y el árbitro señaló penalti a favor de los locales.

Sin embargo, el delantero francés lo falló de manera insólita al mandar el balón por encima del larguero, lo que privó a su equipo de la oportunidad de igualar el marcador antes del descanso.

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El Celta de Vigo siguió imponiendo su superioridad en varias fases del partido, mientras que el Real Madrid tenía dificultades para superar la defensa visitante, hasta que llegó el minuto 66, que marcó el punto de inflexión: el conjunto blanco recuperó el balón y lanzó un rápido contragolpe en el que Mbappé asistió con habilidad a Jude Bellingham, cuyo potente disparo no pudo detener el portero Radu. El balón acabó en la red y el marcador volvió a estar igualado, 1-1.

Con la entrada de Vinícius Júnior en el minuto 66, el ataque del Real Madrid ganó vitalidad y velocidad, y el equipo empezó a intensificar su presión en busca del gol de la victoria.

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La estrella brasileña apareció en el momento decisivo con un centro al área que el portero Radu atajó en primera instancia, pero el rechace le cayó a Carlos Espí, que lo empujó a la red con la pierna derecha en el minuto 85 para dar ventaja a los locales ante el júbilo de la afición del Bernabéu.

Gracias al gol de Espí, llegado al Real Madrid desde el Levante este verano, el conjunto blanco logró evitar un tropiezo que amenazaba su posición en la carrera por LaLiga, pese a un rendimiento que no estuvo a la altura de lo esperado.

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Por su parte, el Celta de Vigo se marchó sin puntuar, después de haber estado cerca de sacar un resultado positivo ante uno de los grandes candidatos al título.

El Real Madrid igualó a puntos con el Barcelona, aunque se mantiene provisionalmente en la segunda posición a la espera del partido del conjunto catalán ante el Villarreal el domingo a mediodía, que brinda al Barcelona la oportunidad de volver a quedarse en solitario en lo más alto de la tabla.