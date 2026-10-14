El francés Kylian Mbappé siguió escribiendo la historia de la Liga de Campeones de Europa, después de marcar un gol con la camiseta del Real Madrid ante la Roma, este miércoles por la tarde, en la segunda jornada de la fase de liga de esta temporada, en su partido número 100 en la competición continental.

Mbappé anotó el gol del Real Madrid en el minuto 25 del encuentro con un disparo potentísimo desde fuera del área, celebrando así de la mejor manera posible la llegada a su centenario partido en la Champions League.

Con este gol, el delantero francés elevó su cuenta a 72 tantos en el torneo, superando a la leyenda del Real Madrid Raúl González, que marcó 71 goles, para quedarse en solitario con el quinto puesto en la lista de máximos goleadores históricos de la competición, según las estadísticas de la red "Stats du Foot".

Por delante de Mbappé en la lista se encuentran el portugués Cristiano Ronaldo, dueño del récord con 140 goles, el argentino Lionel Messi con 129, el polaco Robert Lewandowski con 109 y el francés Karim Benzema con 90.

El logro de la estrella del Real Madrid no se detuvo en la superación de Raúl, ya que una estadística publicada por el español Mister Chip reveló que solo dos jugadores han marcado más goles que Mbappé en sus primeros 100 partidos en la Liga de Campeones de Europa.

Lewandowski anotó 81 goles en sus primeros 100 partidos en el torneo, mientras que Messi logró 77, frente a los 72 de Mbappé, que sigue reforzando su lugar entre los principales goleadores de la historia de la competición.

Octavo jugador que marca en su partido número 100

Según otra estadística publicada por Mister Chip, Mbappé se convirtió en el octavo jugador que marca un gol en su partido número 100 en la Liga de Campeones de Europa.

La lista incluye nombres destacados: Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Toni Kroos, Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, antes de que Mbappé se les uniera con su gol en el duelo ante la Roma de hoy.