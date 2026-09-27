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Abobakr El Mokadem
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Vídeo: más allá del tartán y la crisis con el entrenador, un motivo inesperado para la ausencia de Mohamed Salah ante Sudán del Sur

Sudan del Sur vs Egipto
Sudan del Sur
Egipto
Africa Cup of Nations Qualification
M. Salah
Sudán del Sur
Egipto

Interpretación sorprendente de la crisis

Un periodista egipcio ha revelado una nueva explicación sobre la ausencia de Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor turco, en el partido entre Egipto y Sudán del Sur, previsto para el próximo martes en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

La Federación Egipcia de Fútbol anunció que Salah se perderá el próximo encuentro, en virtud de un acuerdo con el cuerpo técnico, debido al terreno de juego "de tartán".

Sin embargo, el periodista Mohamed Shabana aseguró que el partido de la selección de Egipto ante Angola, que se esperaba que fuera una celebración por la actuación de los Faraones en la Copa del Mundo, vivió un ambiente de tensión a causa de las declaraciones de Hossam Hassan, seleccionador nacional, antes del encuentro, sobre Mohamed El Shenawy, a quien describió como alguien que estaba "acabado" cuando se incorporó a la selección.

Shabana dijo, en declaraciones a través del programa "Number One", que se emite en el canal "CBC" la tarde de este domingo: "De repente, el partido ante Angola pasó de ser un encuentro de celebración por el logro de la selección de Egipto en cuanto a resultados y actuación en la Copa del Mundo, a un partido tenso por las declaraciones de Hossam Hassan un día antes del encuentro sobre Mohamed El Shenawy".

Y añadió: "No estoy convencido de la ausencia de los jugadores en los partidos que se disputan en campos de césped artificial por miedo a la lesión o al efecto sobre la rodilla, y si así fuera, la FIFA no habría permitido la disputa de partidos en estos campos".

Y continuó: "No es cierto lo que se ha dicho sobre que Mohamed Salah no jugará el partido ante Sudán del Sur por miedo a la lesión, como tampoco es cierto que su ausencia se deba a su enfado por el cambio en el partido ante Angola".

Y reveló un motivo inesperado, al afirmar: "Hany Abo Rida, presidente de la Federación Egipcia, acordó con Mohamed Salah antes del partido ante Angola que no disputaría el encuentro ante Sudán del Sur, a causa de su hijo Leel, especialmente porque había ciertas vacunas que el jugador debía recibir antes de viajar, pero por temor a su hijo pidió ser eximido del encuentro, porque pasará dos días con él, sobre todo porque el niño tiene las defensas bajas y hay un virus extendido en Sudán del Sur durante el periodo actual".



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