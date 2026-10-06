Vídeo: Martínez sorprende a Messi antes de la despedida

Emiliano Martínez, el portero de la selección de Argentina, lució un corte de pelo especial en homenaje a su capitán Lionel Messi antes de su partido de despedida con el combinado argentino.

El guardameta mostró un diseño particular en su nuevo corte, apenas unas horas antes del amistoso ante Benín, previsto para la mañana del miércoles en el estadio Monumental.

El peluquero de la selección argentina, Dani Alí, publicó una imagen en su cuenta de Instagram que muestra el nuevo peinado de Martínez: la famosa letra «M» en un lado de su cabeza.

Martínez suele recurrir a cambiar el aspecto de su cabello antes de los partidos de gran simbolismo con Argentina.

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El cambio más destacado fue durante el Mundial de 2022 en Catar: tras el final de la fase de grupos, Martínez tiñó su cabello con los colores de la bandera de su país, el celeste y el blanco, antes del partido de octavos de final ante Australia.

Y en marzo de 2023, antes del amistoso frente a Panamá que se disputó para celebrar la conquista del título mundial en el estadio Monumental, el portero optó por otro diseño: una estrella en la parte posterior del cuello. El mismo peluquero se encargó de su peinado, y la imagen se difundió en las redes sociales antes del encuentro.

En esta ocasión, el cambio no estuvo vinculado a una jornada de clasificación ni a la celebración de un título, sino al partido en el que la afición de Argentina verá a su leyenda, Lionel Messi, por última vez con la camiseta de la selección.

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