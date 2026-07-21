Vídeo: Martínez acusa a sus compañeros de cobardía... y Messi reprocha: «¿Dónde está vuestra personalidad?»

Unas filtraciones desde el interior del vestuario de la selección argentina revelaron un encendido mensaje motivacional que el portero Emiliano Martínez dirigió a sus compañeros entre los dos tiempos de la final del Mundial 2026 ante España, en un intento por despertar al equipo tras una pobre primera parte en la que la Albiceleste no logró rematar ningún balón a puerta.

Según un vídeo que se ha difundido, el "Dibu" Martínez gritó en la cara de sus compañeros: "Vayan hacia adelante. Los cobardes juegan hacia atrás. Vamos hacia adelante... vamos a ganar", en un momento de gran tensión que reflejó la frustración del equipo por el flojo rendimiento en la primera mitad.

Martínez no fue el único que intentó encender la motivación en los jugadores, ya que el capitán Lionel Messi intervino con palabras contundentes dirigidas a sus compañeros: "La personalidad, muchachos, la personalidad. Siempre la tuvimos... ¿y ahora la perdimos?", en un intento por recordarles el espíritu de lucha que los llevó a ganar el título de 2022.

Estos mensajes motivacionales llegaron tras una catastrófica primera parte de la Albiceleste, en la que España dominó por completo el desarrollo del juego y no permitió a Argentina ninguna ocasión real de gol, lo que llevó al portero y delantero del Inter Miami a intentar despertar al equipo de su letargo.

Sin embargo, pese a las palabras de aliento y los desesperados intentos en la segunda parte, Argentina no logró darle la vuelta a la situación ante la Roja, y perdió la final por 1-0, despidiéndose del sueño de retener el título, en una noche que dejó al descubierto la fragilidad del campeón del mundo frente a la organizada maquinaria de España.