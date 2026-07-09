Vídeo: Maradona en 2014: «No es justo dar a Messi el premio al mejor por motivos comerciales»

Tras el partido de octavos del Mundial, Egipto acusó a la FIFA de favorecer a Lionel Messi. La polémica recordó unas viejas declaraciones de Diego Maradona.

Argentina venció 3-2 a Egipto en un partido marcado por la polémica arbitral, sobre todo en el tercer gol y en la reclamación egipcia de un penalti a Salah.

Tras el partido, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, denunció que el torneo estaba amañado a favor de Argentina y que querían que Messi siguiera en la competición por motivos de marketing.

Horas después, circuló un viejo vídeo de Maradona, quien en una entrevista televisiva habló del favor que la FIFA hizo a Messi al darle el premio al mejor jugador del Mundial 2014.

En el clip, difundido ampliamente en redes, Maradona afirmaba: «Yo le habría regalado el paraíso a Messi. Pero no es justo que alguien gane algo que no se merece solo por una estrategia de marketing».

Y añadió: «Si los expertos en marketing quieren que gane algo que no se ha ganado, eso no es justo, porque Arjen Robben hizo un Mundial excepcional y Müller se sacrificó de forma increíble contra Argentina… ¿no es así?».

Maradona añadió: «Y James Rodríguez… James me ha impresionado».

El presentador respondió: «Vale, y James Rodríguez».

Luego añadió: «Para mí también. Estamos de acuerdo: James fue el mejor del Mundial».

Alemania ganó el título al vencer 1-0 a Argentina, y James terminó como máximo goleador con seis tantos.