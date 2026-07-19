Vídeo: Madonna, Bieber y Shakira cautivan al público... El secreto del descanso de la final del Mundial

La final del Mundial 2026 fue una fiesta global que superó el fútbol. Durante el descanso, estrellas musicales acapararon la atención ante miles de espectadores en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey» ante miles de aficionados y millones de espectadores mundiales.

Madonna, Justin Bieber, Shakira y BTS protagonizaron el show del descanso, con actuaciones que entusiasmaron al público.

Madonna interpretó «Music» emergiendo de unos túneles bajo el campo, mientras Justin Bieber, BTS y Shakira completaban el espectáculo con sus actuaciones festivas.

Shakira se reencontró con el músico nigeriano Burna Boy, con quien ya había actuado en la inauguración del torneo en Ciudad de México.

Su colaboración, «Dai Dai», encabezó listas en varios países y se convirtió en himno de la competición.

Para BTS fue su regreso tras tres años de pausa por el servicio militar, y ahora continúan su gira mundial de 85 conciertos.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, se encargó de coordinar el espectáculo del descanso, dedicado a apoyar el «Fondo de Educación de la FIFA y Global Citizen» (FIFA Global Citizen Education Fund), que busca recaudar 100 millones de dólares (73 millones de libras esterlinas) para financiar programas educativos para niños de todo el mundo.

Antes, Jennifer Hudson abrió la ceremonia de clausura con el himno de EE. UU. acompañada por una orquesta en vivo.

El creador de contenidos «iShowSpeed» abrió el show en el terreno de juego del «New York-New Jersey», acompañado de percusionistas y bailarines con ropa deportiva de colores vivos.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams y la italiana Laura Pausini cantaron juntos, y el rapero Post Malone hizo lo propio con su éxito «Wow».

Al terminar las actuaciones, el actor Tom Cruise presentó el partido y afirmó: «Desde todos los rincones del mundo, hemos sido testigos de la grandeza y hemos compartido momentos de alegría. El fútbol es un lenguaje sin palabras y una fuerza que une a los pueblos».

La italiana Laura Bazzini, en declaraciones a la BBC, confesó su «gran entusiasmo» y «orgullo» por cantar con Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Bausini añadió: «Cuando Robbie Williams me invitó a cantar con él, sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo, ya que es uno de mis cantantes, compositores e intérpretes favoritos».