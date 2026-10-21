Vídeo: Lucas Hernández provoca a Yamal, ¿cómo respondió la estrella del Barcelona?

El brillo del francés Lucas Hernández no se limitó al terreno de juego durante la victoria de su equipo, el Paris Saint-Germain (4-2), sobre el Barcelona, ayer martes, en el Parque de los Príncipes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Tras su destacada actuación frente a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, el defensa francés aprovechó la ocasión para bromear con el joven español, después de marcar el segundo gol del Paris Saint-Germain.

En el minuto 72, el internacional francés devolvió la ventaja a su equipo, el Saint-Germain, con un potente remate de cabeza en un saque de esquina ejecutado por Désiré Doué.

Y mientras Hernández regresaba a su posición, se encontró con su rival directo y no pudo contenerse de bromear con él y, como se aprecia en las imágenes, el jugador parisino le dio unas suaves palmadas en el hombro a Yamal e intercambió con él algunas palabras, antes de girarse para observar su reacción y rodearlo durante unos instantes.

En un principio, Lamine Yamal se mostró tranquilo, pero finalmente sonrió en respuesta a la broma del campeón del Mundial de 2018.

Esta breve escena puso el broche a una velada muy exitosa para Lucas Hernández, quien fue titular por primera vez en la Liga de Campeones de Europa en dos años.

En ausencia de Nuno Mendes, el defensa de 30 años jugó en la posición de lateral izquierdo, y fue encargado por su entrenador Luis Enrique de una tarea delicada: neutralizar el peligro de Lamine Yamal.

Hernández cumplió en gran medida con esta misión, impidiendo que el jugador del Barcelona influyera en el desarrollo del partido durante la mayor parte del encuentro.

Paradójicamente, la joven estrella del Barcelona logró finalmente batir la portería del París pocos minutos después de que Hernández fuera sustituido por Warren Zaïre-Emery en el minuto 79, pero el empate no duró mucho, ya que Vitinha no tardó en devolver la ventaja al Paris Saint-Germain antes de que Fabián Ruiz sentenciara la victoria del conjunto parisino.







