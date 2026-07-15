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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Los españoles lo usaron contra Egipto. La afición argentina interrumpió el himno de Inglaterra con un cántico racista

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El segundo partido de semifinales del Mundial se animó desde el principio

La afición argentina calentó el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026 desde el inicio, durante el himno, con un cántico calificado de racista.

El partido de semifinales se disputó este miércoles en Atlanta, dentro del Mundial 2026 que acogen Estados Unidos, Canadá y México.

El periodista saudí Nawaf Al-Aqil publicó en su cuenta de «X» un vídeo en el que se ve a la afición argentina coreando durante el himno inglés.

Los hinchas argentinos corearon: «Quien no salte es inglés», frase inspirada en el cántico que la afición española usó en marzo contra Egipto: «Quien no salte es musulmán».

El cántico provocó una gran polémica, hasta el punto de que Lamine Yamal, estrella de la selección española, emitió un comunicado condenándolo.

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La rivalidad entre Argentina e Inglaterra, marcada por la guerra de las Malvinas de 1982, lleva a que la FIFA prohíba que árbitros de ambos países dirijan sus enfrentamientos.

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