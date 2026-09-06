El Barcelona mantuvo su arranque perfecto en LaLiga tras lograr una goleada contundente ante su anfitrión, el Valencia, por (5-0) en el estadio de Mestalla, y con una temperatura que superaba los 35 grados, para conservar así el conjunto catalán su pleno de victorias con un cuarto triunfo consecutivo y colocarse en solitario al frente de la clasificación.

La victoria llegó pocos días después de arrollar al Rayo Vallecano (5-2), confirmando el Barcelona su poderío ofensivo desde el inicio de la temporada, teniendo en cuenta que venció al Elche (5-0) en la apertura de su andadura en LaLiga.

Hansi Flick apostó por Lamine Yamal como titular pese a las dudas que rodeaban su participación, junto a Anthony Gordon y Raphinha en ataque, mientras que Rodri disputó el partido como titular por primera vez con la camiseta del equipo.

Y el Barcelona no esperó mucho para imponer su dominio, ya que Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto cuatro con un disparo destacado con el exterior del pie, antes de volver a batir las redes 3 minutos después, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego, concediendo al Valencia una oportunidad para tomar aire en medio de una presión catalana constante.

Y tras una serie de ataques, Fermín López logró ampliar la ventaja del Barcelona en el minuto 22, después de lanzar un magnífico disparo desde fuera del área, elevando su cuenta a 4 goles esta temporada, mientras que el Valencia estuvo a punto de recortar distancias por medio de Danjuma, pero el portero Joan García atajó con maestría su disparo en el minuto 33.

Y con el inicio de la segunda mitad, el Barcelona no concedió a su rival ninguna oportunidad de volver al partido, y Raphinha añadió el tercer gol en el minuto 50, para que el conjunto catalán prosiguiera su dominio absoluto sobre el desarrollo del encuentro y aumentara el sufrimiento de los locales.

Después llegó el turno de Pedri para añadir el cuarto gol, antes de que Lamine Yamal regresara y cerrara el festival de goles con el quinto, firmando su doblete personal en una nueva noche en la que el extremo español brilló de forma notable.

Con esta gran victoria, el Barcelona prolongó su comienzo perfecto logrando 4 triunfos en 4 partidos, mientras que el Valencia se mostró incapaz de estar a la altura de su visitante durante la mayor parte del encuentro, para que el Blaugrana saliera de Mestalla con una amplia victoria que refuerza su liderato y confirma de forma temprana su deseo de mantener el título de LaLiga.