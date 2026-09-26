Vídeo: los campeones del mundo hacen temblar Wembley con una emocionante victoria sobre Inglaterra

La selección de España, campeona del mundo, logró una emocionante victoria sobre su anfitriona Inglaterra por (3-2), la tarde de este sábado en el estadio de Wembley en Londres, en el marco de la primera jornada de la competición del máximo nivel de la Liga de Naciones de la UEFA.

La selección española abrió el marcador tempranamente por medio de Lamine Yamal, en el minuto dos, después de aprovechar un error en la posesión del balón por parte del defensa del Manchester City, Marc Guehi, para arrebatárselo y lanzarse con él hacia el área, antes de marcar en la portería del guardameta James Trafford.

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Y tras un intervalo de ocasiones desperdiciadas por parte de España, el extremo del Barcelona, Anthony Gordon, logró alcanzar el empate en el minuto 36, cuando intercambió el balón con Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, en un contraataque, antes de avanzar y disparar a la portería del guardameta Unai Simón.

No pasaron ni 4 minutos hasta que la estrella del Bayern Munich, Harry Kane, puso a la selección inglesa por delante (2-1) con un cabezazo que impactó en el lateral del Real, Marc Cucurella, y se coló en la red después de que este último fallara al despejarlo, en el minuto 40.

Y al comienzo del segundo tiempo, los locales consiguieron un penalti, pero Harry Kane lo desperdició tras tropezar, y tocó el balón con ambos pies disparando al larguero en el minuto 54, momento que representó el punto de inflexión del partido.

Pues solo 6 minutos después de que la estrella del Bayern Munich desperdiciara el penalti, el suplente Álex Baena respondió alcanzando el empate para España, con un potente disparo desde fuera del área, antes de que el mismo jugador volviera a ofrecer una asistencia decisiva, con la que el otro suplente Mikel Oyarzabal marcó el tercer gol en el minuto 74, otorgando la victoria a los visitantes con un magnífico disparo por encima del guardameta Trafford.

Inglaterra presionó con fuerza en los últimos minutos en busca del empate, y el guardameta Unai Simón detuvo un potente disparo de Bellingham, antes de que el árbitro pitara el final anunciando la victoria de los españoles (3-2).







