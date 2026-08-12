El FC Barcelona ha desvelado oficialmente su nueva tercera equipación para la temporada 2026-27, con la que el club ha viajado en el tiempo hasta los años noventa del siglo pasado.

El nuevo diseño pretende celebrar una "historia única que solo el Barça puede contar: la historia de unos jóvenes que crecieron como aficionados del club antes de convertirse en los jugadores que hoy defienden sus colores", según la web oficial del Barcelona.

La nueva camiseta sale oficialmente a la venta hoy, miércoles 12 de agosto, en las tiendas físicas y online del Barcelona y de Nike. Posteriormente estará disponible en otras tiendas a partir del 17 de agosto.

Según el comunicado del club: "El diseño de esta camiseta clásica, inspirado en mediados de los años noventa, revive uno de los diseños más destacados de la entidad. Los colores verde claro y gris oscuro dominan ambos lados de la camiseta, separados por una línea en zigzag, con el logo de Spotify en el centro, el logo de Nike en la parte superior derecha y el escudo de la Fundación Barcelona en la espalda".

Y añadió: "La camiseta ha sido fabricada con tecnología jacquard y con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora el flujo de aire para mantener a los jugadores frescos cuando suben las temperaturas".





Una campaña especial: el Barcelona no es solo un escudo

La tercera camiseta va acompañada de una campaña bajo el lema "Culers (aficionados) antes que jugadores", que pone de relieve la relación especial entre el Barcelona y sus jugadores que crecieron vinculados al club, especialmente los canteranos de La Masia.

La campaña destaca que estos jugadores vestían los colores del Barcelona y lo animaban desde las gradas y los campos de las escuelas, soñando con lucir su escudo antes de convertirse en jugadores del primer equipo.

La campaña conecta los sueños de la infancia con la realidad de los jugadores de hoy, para subrayar que el escudo del Barcelona, para sus hijos, no es simplemente el emblema de un club al que se unieron, sino parte de un sentimiento con el que crecieron. Además, el vídeo del lanzamiento de la camiseta refuerza la idea recurriendo a frases del himno del Barcelona, en un mensaje que confirma que los protagonistas de la campaña no solo representaron al club dentro del campo, sino que fueron parte de su afición desde su infancia.