Vídeo: locura en el Parque de los Príncipes: el PSG arrolla al Barcelona con un dramático 4-0

El Paris Saint-Germain logró una emocionante victoria sobre su invitado, el Barcelona, por 4-2, en el encuentro que les enfrentó esta noche en el estadio Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El Paris elevó su cuenta a 9 puntos, manteniendo el pleno de victorias y el liderato, mientras que el Barcelona retrocedió al quinto puesto con 6 puntos tras encajar su primera derrota europea esta temporada.

El Paris Saint-Germain se adelantó en el minuto 38 por medio de Désiré Doué, que aprovechó un pase errado de Lamine Yamal para enviar el balón a la red.









En la segunda parte el Barça presionó y lanzó más de un ataque peligroso, hasta que el lateral derecho Xavi Espart logró el gol del empate en el minuto 55.









El gol llegó tras un pase destacado de Fermín López, que permitió a Espart arrancar y enviar el balón a la red.

En el minuto 72 Lucas Hernández marcó el segundo gol del Paris Saint-Germain, con un destacado remate de cabeza tras una asistencia de Désiré Doué.









La emoción continuó después de que Lamine Yamal volviera a empatar para el Barcelona en el minuto 79, con un espléndido arranque por la banda izquierda y un remate a la red de una forma sumamente destacada.









Pero el Barcelona no celebró mucho el empate, pues Vitinha marcó el tercer gol del Paris en el minuto 81, aprovechando un balón rechazado fuera del área para disparar un misil que se alojó en la portería del Barça.









Y en el minuto 86 el Paris acabó con las esperanzas del Barcelona después de que Fabián Ruiz marcara el cuarto gol, aprovechando un destacado centro de Achraf Hakimi.







