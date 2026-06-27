Vídeo: ¿Lo volaron? Un estadio en ruinas reaviva la polémica sobre el Mundial de Estados Unidos

Las estrellas de Suecia sufrieron un duro golpe antes de enfrentar a Japón, que cerrará el Grupo 6 del Mundial 2026, lo que se suma a las críticas por la gestión y organización del torneo, especialmente en los estadios de Estados Unidos.

Según el New York Post, el campo del Toyota Stadium de Frisco, Texas, estaba lleno de escombros, materiales de construcción y gradas dañadas, lo que convirtió el entrenamiento de jugadores como Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökérs (Arsenal), parecía desarrollarse en un solar en ruinas, no en un campo de fútbol».

Stefan Pettersson, director de la selección sueca, admitió que el equipo ya conocía el problema, pero los jugadores se sorprendieron por la cantidad de escombros.

Sus palabras, recogidas por el diario sueco «Aftonbladet», explican: «Se suponía que iban a derribar algo y parece que cayó en la dirección equivocada. Por suerte, nadie resultó herido. Quizás lo hicieron explotar y luego ocurrió algún error».

Y añadió: «Los jugadores se quedaron un poco sorprendidos al llegar; no sabían qué había pasado aquí».

Los responsables del FC Dallas, dueño del estadio, explicaron a The Athletic que se trataba de una demolición planificada y controlada, realizada con la técnica de “demolición por tracción” y sin explosivos, antes del inicio del entrenamiento. El equipo entrenó a la hora prevista y completó la sesión con normalidad.

Suecia terminó tercera, a un punto de Japón, subcampeona del grupo liderado por Holanda con 7 puntos; los tres equipos avanzaron a dieciseisavos, donde los compañeros de Isaac y Jökers se medirán a Francia el miércoles 1 de julio.

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