La selección sueca sufrió un golpe anímico antes de enfrentar a Japón en el último partido del Grupo 6 del Mundial 2026.

Según el New York Post, el campo del Toyota Stadium de Frisco, Texas, estaba lleno de escombros, materiales de construcción y gradas dañadas, lo que convirtió la sesión de entrenamiento de jugadores como Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökérs (Arsenal), parecía desarrollarse en una obra en demolición, no en un campo de fútbol».

Stefan Pettersson, director de la selección sueca, admitió que el plantel ya había sido advertido, aseguró que el entrenamiento no se vio afectado y reconoció la sorpresa de los jugadores por la cantidad de escombros.

Sus palabras, recogidas por el diario sueco «Aftonbladet», resumen la sorpresa: «Se suponía que iban a derribar algo y parece que cayó en la dirección equivocada. Por suerte, nadie resultó herido».

Y añadió: «Los jugadores se quedaron un poco sorprendidos al llegar; no sabían qué había pasado aquí».

Los responsables del FC Dallas, dueño del estadio, explicaron a The Athletic que se trataba de una demolición planificada y controlada, realizada con la técnica de “demolición por tracción” y sin explosivos, antes del inicio del entrenamiento. «El equipo entrenó a la hora prevista y completó la sesión con total normalidad».

Suecia terminó tercera, a un punto de Japón, subcampeona del grupo liderado por Holanda con 7 puntos; los tres equipos avanzaron a dieciseisavos, donde los compañeros de Isaac y Jökers se medirán a Francia el miércoles 1 de julio.

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