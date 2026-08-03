Hace pocas semanas, el Real Madrid anunció la incorporación de Bernardo Silva, y el centrocampista portugués de 31 años llegó a Madrid este lunes.

Tras convencerse del proyecto del Real Madrid, donde jugará bajo la dirección del portugués José Mourinho, el centrocampista ofensivo vivirá una nueva experiencia en el mundo del fútbol.

Bernardo Silva recibió un caluroso recibimiento por parte de la afición nada más llegar, dedicando tiempo a firmar numerosos recuerdos. Al ser preguntado por sus primeras impresiones, el jugador portugués no ocultó su entusiasmo y afirmó: "¿Cómo me siento? ¡Estoy muy feliz!".

Este fue un primer encuentro exitoso con la afición del Real Madrid, que espera con impaciencia verlo brillar con los colores de su nuevo equipo.







