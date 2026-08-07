Vídeo: ligamentos desgarrados y cartílagos destrozados, una escalofriante lesión pone fin a la temporada de una estrella de LaLiga antes de que empiece

El Getafe recibió un duro golpe pocos días antes del inicio de la competición en LaLiga, después de que las pruebas médicas revelaran una grave lesión sufrida por su delantero Christantus Uche durante el amistoso ante el Mónaco, confirmándose la necesidad de una intervención quirúrgica y su ausencia durante toda la temporada 2026-2027.

Según informó el diario español "As", la resonancia magnética a la que se sometió el jugador al día siguiente del partido mostró la existencia de múltiples roturas en la rodilla derecha que afectaron a los ligamentos y a los meniscos, en una lesión que requiere una operación quirúrgica en los próximos días, antes del inicio de una larga etapa de rehabilitación y recuperación.

Una tragedia

La lesión se produjo en los últimos minutos del amistoso que enfrentó al Mónaco y al Getafe en el estadio Louis II, mientras el conjunto español intentaba lograr el empate después de encontrarse por detrás en el marcador por un gol.

Uche arrancó con el balón por la banda izquierda en un intento de liderar un ataque tardío, antes de que el francés Christian Mawissa interviniera con fuerza para detenerlo.

La entrada provocó una violenta torsión en la pierna derecha del jugador, en una escena que generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos y los cuerpos técnico y médico.

El delantero nigeriano no pudo continuar el encuentro, ya que el cuerpo médico del Getafe intervino con rapidez, antes de que el jugador abandonara el terreno de juego en camilla.

Y aunque la evaluación inicial que emitió el Getafe tras el partido habló de que Uche había sufrido solo una "contusión", los resultados de las pruebas posteriores disiparon las esperanzas de que la lesión fuera leve, después de revelar graves daños en los componentes de la rodilla.

Toda una temporada fuera de los planes

La naturaleza de la lesión implica que Uche estará ausente del Getafe durante toda la temporada 2026-2027, en un golpe que llega en un momento sumamente difícil tanto para el jugador como para el club.

El delantero aguardaba la nueva temporada como una etapa importante en su trayectoria con el equipo madrileño, después de regresar a él tras finalizar su periodo de cesión la temporada pasada, entre esperanzas de que se convirtiera en uno de los elementos importantes del proyecto del Getafe, especialmente con el club preparándose para afrontar una nueva experiencia europea con su participación en la Conference League.

Pero la lesión dio la vuelta por completo a estos planes y puso al cuerpo técnico ante una crisis temprana a tan solo una semana del inicio de la competición en LaLiga.

Un shock psicológico para el jugador

Las consecuencias de la lesión no se limitaron al aspecto físico, ya que Uche atraviesa un difícil estado psicológico tras conocer la magnitud del daño sufrido en su rodilla, según indicó "As", que señaló que el jugador recibió la noticia de su larga ausencia con un gran shock.

El delantero nigeriano afronta ahora un duro camino de tratamiento y rehabilitación que comienza con la operación quirúrgica, antes de entrar en un largo programa para recuperar su puesta a punto, en un momento en el que se preparaba para iniciar la temporada con el Getafe y participar en la cita europea.