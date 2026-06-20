Vídeo: Leyenda iraquí advierte a Arabia Saudí: España no se lo pondrá fácil

Nashat Akram, leyenda de Irak, advierte a Arabia Saudí: España no bajará la guardia y saldrá con todo a ganar.

La selección saudí se mide a España mañana domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

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En Al Kass, Akram elogió a Arabia Saudí por su solidez ante Uruguay y destacó la lectura táctica de Donis.

Y añadió: «Desde mi punto de vista, la selección saudí ha disputado su mejor partido de los últimos tres años, sobre todo en el aspecto defensivo, lo que contrasta con su habitual estilo ofensivo, basado en la posesión y en el ataque al rival».

Sobre el duelo contra España, Akram afirmó: «La selección española afrontará el partido de forma muy distinta a como lo hizo contra Cabo Verde en la primera jornada, pues no se lo tomará a la ligera y luchará al máximo por la victoria».

Y añadió: «Espero que los jugadores de la selección saudí pongan mucho empeño y se centren en neutralizar las piezas clave del juego de España, y deben buscar el equilibrio entre la defensa y el ataque».

Y concluyó: «Es cierto que la selección saudí consiguió un buen punto en la primera jornada, pero debe reforzar lo que ha demostrado hasta ahora para salir con un resultado positivo».







