En un momento en el que el conjunto del Al-Ittihad atraviesa horas difíciles tras el sorprendente empate ante el Al-Khaleej (1-1) ayer sábado, apareció Fahd Al-Hraifi, leyenda del Al-Nassr, para lanzar unas declaraciones llamativas.

El Al-Ittihad empató en su estreno en la Roshn League, en un partido que vivió la expulsión del portugués Danilo Pereira, lo que provocó las críticas de la afición.

Lee los detalles: la locura del mercado, el Al-Hilal se burla de todos y Benzema, un gran problema.

Al-Hraifi señaló en declaraciones en el programa "Dorina Ghair": "El Al-Ittihad necesita algunos fichajes, y por qué no se incorpora la dupla del Al-Hilal, Malcom y Núñez, al Al-Ameed".

Y añadió: "Últimamente se hablaba del traspaso de Malcom y Núñez al Al-Diriyah, pero eso no ha ocurrido hasta ahora, y desde mi punto de vista la dupla debería ser traspasada al Al-Ittihad".

En las últimas horas se produjeron grandes reclamaciones por parte de la afición sobre la necesidad de destituir al actual presidente del club, Fahd Sindi, y a algunos elementos técnicos y administrativos.