Vídeo: ¡Lesión, bebida mágica y un árbitro alemán: más curiosidades del Mundial!

En la segunda jornada de clasificación para el Mundial 2026, el partido entre Estados Unidos y Australia vivió una de las jugadas arbitrales más extrañas del torneo. En los últimos minutos, el alemán Felix Zwer sufrió un inesperado incidente que alarmó a jugadores y aficionados.

Estados Unidos ganó 2-0, pero en los últimos instantes todas las miradas se centraron en el árbitro, que cayó al suelo.

En el cuarto minuto de descuento, Zwaier sufrió un dolor muscular, se tumbó y pidió asistencia médica.

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El equipo médico lo atendió durante un minuto aproximadamente, tras lo cual se levantó y completó el encuentro hasta el pitido final.

La escena, poco habitual en grandes torneos, se hizo viral.

Una bebida misteriosa que suscita interrogantes

Pero lo más comentado no fue la lesión, sino la bebida que ingirió mientras recibía atención médica.

Los aficionados compartieron vídeos del momento en que Ziffer bebía, preguntándose qué era y si le había ayudado a seguir tras sufrir una contractura muscular.









¿Cuál es la verdad sobre el «jugo mágico»?

Thamer Al-Shahrani, fisioterapeuta especializado en deporte, lo aclaró en redes: se trató de un «Pickle Juice Shot», es decir, zumo de pepinillos.

Al-Shahrani aclaró que se usa en casos de calambres repentinos y no para hidratar, como algunos creen.

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Su eficacia radica en bloquear las señales nerviosas que provocan los espasmos, lo que permitió al árbitro levantarse y seguir el partido pocos minutos después.

Entre una lesión repentina y una bebida desconocida para la mayoría de los aficionados, el árbitro alemán Felix Zwaier añadió un nuevo episodio a la serie de situaciones extrañas que ha vivido el Mundial de 2026 desde su inicio.