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Vídeo: Las lágrimas de Ronaldo ponen fin a su último Mundial

C. Ronaldo
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La estrella de Portugal, en el aire

La derrota 0-1 ante España en octavos del Mundial 2026 cerró la etapa de Cristiano Ronaldo como capitán de Portugal.

Ronaldo ya había anunciado en la víspera que este sería su último Mundial con Portugal.

Lee también: ¡Una sorpresa inesperada! El trágico final de la estrella de Inglaterra en el Mundial.

Al final del partido lloró ante los fotógrafos, pues soñaba con cerrar su carrera con este título.

Es el jugador con más participaciones en la historia del torneo: seis ediciones, de 2006 a 2026.

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Ha marcado 11 goles en 27 partidos, con 3 asistencias, y 3 tantos en esta edición.




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