Vídeo: Las decisiones arbitrales más extrañas y polémicas del Mundial... ¡Una nueva polémica que favorece a Argentina!

En los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, el árbitro portugués João Pinheiro retiró la amarilla al argentino Leandro Paredes tras revisar el VAR por un error de identificación, Tras revisar la jugada, el árbitro se la mostró en realidad al delantero suizo Breel Embolo, quien fue expulsado con roja directa por simulación en el 72’, con el partido 1-1.

Empoulou abandonó llorando el campo de Kansas City, rodeado de sus compañeros, dejando a Suiza con diez hombres en el peor momento.

Una tarjeta que cambió de dueño

Todo empezó en el 69’, cuando Benheiro amonestó a Paredes por una falta sobre Embolo. sin embargo, el VAR alertó de que el infractor era otro, por lo que el árbitro revisó la jugada en la pantalla.

Tras revisar la repetición, Tras revisar las imágenes, anuló la amarilla a Paredes y mostró la segunda a Empolu por simular una caída, lo que, sumado a la amonestación del 44’, derivó en su expulsión con roja directa.

¿Por qué intervino el VAR?

El VAR solo interviene en cuatro situaciones: gol, penalti, roja directa o error de identificación.

Aunque las segundas amarillas no se revisan habitualmente, el VAR puede corregir la identidad del sancionado. lo que permite al árbitro corregir la tarjeta y asignársela al jugador correcto.

La acumulación de tarjetas terminó el partido.

Al reasignar la tarjeta amarilla a Embolo por simulación, se generó automáticamente la roja por acumulación. El VAR no expulsó al suizo, solo corrigió la identidad del sancionado; la norma hizo el resto.

De no haberse mostrado la amarilla a Paredes, el VAR no habría intervenido; al equivocarse, se revisó la acción que acabó con la participación de Embolo e influyó de forma decisiva en el partido, que terminó con los goles de Mac Allister y Ndoye.

El extraño incidente plantea dudas sobre la claridad de los protocolos del VAR y su aplicación en momentos decisivos, pues la expulsión de Embolo llegó con el marcador empatado y podría influir en el resultado y en el futuro de Suiza en el torneo.