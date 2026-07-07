Vídeo: Lamine Yamal llama la atención por su actitud hacia Ronaldo

Lamine Yamal, estrella de España, sorprendió con su gesto hacia el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, tras el duelo de octavos del Mundial 2026.

España avanzó a cuartos al vencer 1-0 con gol de Mikel Merino en el descuento, eliminando a Portugal.

Tras el pitido final, Ronaldo mostró su tristeza por la eliminación, pues había anunciado que este Mundial, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, sería el último de su carrera internacional.

Lamine Yamal se acercó, le estrechó la mano y luego le abrazó en un gesto de apoyo.

Ahora España se prepara para enfrentar a Bélgica en cuartos, tras la goleada 4-1 de los de Romelu Lukaku a Estados Unidos esta mañana.