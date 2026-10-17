Vídeo: Lamine Yamal firma un gol de fantasía ante la portería del Real Betis

El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, marcó un gol excepcional ante el Real Betis, tras solo 10 minutos del inicio del encuentro que enfrenta a ambos equipos en el estadio de La Cartuja, en el marco de la novena jornada de LaLiga, para dar la ventaja al conjunto catalán con un tanto magnífico que llevó su sello particular.

El gol llegó después de una jugada individual asombrosa, que Yamal inició haciéndose con el balón en el centro del campo del Barcelona, antes de intercambiar pases con el francés Jules Koundé, para después arrancar hacia el área, usando su habilidad en el regate para superar a Facundo Bernal, antes de ejecutar un disparo con rosca con su pierna izquierda desde el costado derecho del área, que acabó en la red.

El gol despertó la admiración de los presentes en el estadio de La Cartuja, y también lo celebró el alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, de una manera que reflejó su asombro por lo que hizo su joven futbolista, que marcó la diferencia con una habilidad individual ante un rival obstinado.

Yamal continúa con su llamativo gran momento esta temporada, ya que elevó su cuenta a 8 goles en LaLiga, además de un gol en la Liga de Campeones de Europa, así como 9 asistencias en las distintas competiciones, con 5 en LaLiga y 4 en las competiciones europeas.