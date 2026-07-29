El guion familiar volvió a perseguir a Trent Alexander-Arnold una vez más, pues incluso en su noche de brillo ofensivo, el lateral inglés se encontró en el centro de las críticas defensivas.

La estrella inglesa ofreció un partido de dos caras con el Real Madrid durante su amplia victoria amistosa por 4-1 ante el Leganés, en el segundo test del equipo de cara a la preparación para la nueva temporada. Mientras que fue uno de los principales artífices del póker de su equipo, el único gol que sacudió las redes merengues llegó justamente por su banda, devolviendo a la memoria la misma vieja historia.

Según el diario español "Sport", Arnold demostró una vez más por qué el Real Madrid insistió en ficharlo, ya que José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, le concedió una libertad ofensiva absoluta, siendo el más activo y móvil en la línea de ataque.

Tres huellas ofensivas

Su influencia fue decisiva en tres de los cuatro goles del Real Madrid. Primero, advirtió el desmarque de su compañero Gonzalo García y le envió un pase largo mágico desde el medio campo que dejó al joven delantero frente a la portería para marcar el segundo gol.

Y en la segunda parte, lanzó un disparo potentísimo que rebotó en el portero para que Franco Mastantuono lo encontrara y ampliara la diferencia, antes de rematar su actuación con un centro peligroso desde el carril derecho que el defensa del Leganés Rubén Pulido desvió por error a su propia portería, para que el enfrentamiento terminara 4-1.

Tres jugadas que resumen las enormes cualidades ofensivas del lateral de 27 años y explican el apego de Mourinho hacia él como arma para crear ocasiones por la banda derecha.

La brecha defensiva vuelve

Pero la segunda parte trajo la jugada que Arnold no quiere repetir. Justamente por su banda, Naim García encontró un amplio espacio para penetrar antes de disparar un balón espléndido a la escuadra lejana que golpeó en el poste y se alojó en la red, marcando el único gol del Leganés y recordando a todos el eterno punto débil del inglés en los duelos individuales.

Y este gol llegó en un momento sumamente delicado, ya que el nuevo competidor Denzel Dumfries siguió el partido desde las gradas de Valdebebas, apenas horas después de superar el reconocimiento médico y completar su primera sesión de entrenamiento con la camiseta del Real Madrid, junto a Mendy y Thiago Pitarch.

El neerlandés posee unas características totalmente diferentes, pues es más fuerte físicamente, más contundente en defensa y con mayor cobertura de los espacios, cualidades que Mourinho ha preferido históricamente.

Y con la cercanía de su esperado debut ante la Fiorentina en el próximo amistoso, el mensaje de la competencia se ha vuelto claro. Arnold demostró que es un arma ofensiva de primer nivel, pero su próxima misión será probar su valía defensiva para mantener su puesto ante la creciente presión de Dumfries.