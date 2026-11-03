El Barcelona volvió a la senda del triunfo en la Liga de Campeones de Europa, tras su valiosa victoria de este martes ante su invitado, el Aston Villa, por 3-0.

El partido se disputó en el estadio Camp Nou, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El Barça había perdido en la jornada anterior frente al París Saint-Germain por 4-2, pero hoy regresó y logró su tercera victoria para elevar su cuenta a 9 puntos en la segunda posición.

En cuanto al Aston Villa, encajó su primera derrota en esta fase, después de haber conseguido 3 victorias consecutivas, por lo que se queda congelado también en 9 puntos en la tercera posición.

Los tres goles del Barcelona los marcaron: Lamine Yamal (min. 7) y Raphinha (min. 53 y 65).

El Barcelona ofreció un partido destacado, especialmente en la faceta ofensiva, ante el recurso del director técnico Hansi Flick a la presión adelantada sobre el rival.

Los jugadores del Barça desperdiciaron varias ocasiones claras para aumentar su cuenta goleadora, con un evidente brillo de Lamine Yamal.

En el otro bando, el Aston Villa sufrió la presión adelantada catalana y sus jugadores cometieron errores graves que les costaron la derrota.

Pese a ello, el equipo inglés representó un gran peligro sobre la portería de Joan García, especialmente en la primera parte, en la que el Aston Villa dispuso de 4 ocasiones peligrosas.