Las secuelas de la derrota europea se hicieron evidentes en los rostros de varios jugadores del Barcelona a su llegada a la ciudad deportiva, el jueves, después de que el equipo sufriera una dolorosa derrota ante el Paris Saint-Germain, un resultado que ensombreció el ambiente del conjunto a pocos días del esperado enfrentamiento ante el Real Madrid en el Clásico.

El programa español "El Chiringuito" publicó un vídeo que documenta la llegada de varios jugadores del Barcelona a los entrenamientos en sus coches, donde se apreciaban en sus rostros gestos de seriedad y afectación, en unas imágenes que reflejaron la dificultad de superar lo ocurrido en el duelo europeo, con la cercanía de uno de los partidos más importantes de la temporada.

La derrota ante el PSG impone un ambiente difícil

Estas imágenes llegaron tras la caída del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 4-2, en la Liga de Campeones de Europa, durante un partido que dejó al descubierto problemas defensivos que le costaron al equipo encajar cuatro goles, pese a que logró batir la portería rival en dos ocasiones.

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La derrota no fue un simple tropiezo en las cuentas de la competición continental, sino que llegó en un momento sumamente delicado, ya que el equipo debe recuperar su equilibrio rápidamente, en medio de la presión de los partidos y la sucesión de grandes compromisos, lo que convierte el estado mental de los jugadores en uno de los asuntos importantes que tiene por delante el entrenador Hansi Flick.









El Clásico llama a la puerta

El Barcelona no tiene el lujo de detenerse demasiado en las secuelas de la derrota, pues las miradas ya se dirigen al enfrentamiento ante el Real Madrid, previsto para el domingo, en una prueba de enorme importancia para el conjunto catalán tanto en el plano deportivo como en el anímico.

El partido representa una oportunidad para los jugadores de Flick de responder dentro del terreno de juego y superar la decepción europea, al tiempo que brinda al cuerpo técnico la ocasión de demostrar la capacidad del equipo para gestionar los reveses y recuperar la confianza en poco tiempo.

La derrota ante el Paris Saint-Germain coloca al técnico alemán ante una doble tarea: corregir los errores que aparecieron durante el partido y preparar a sus jugadores mental y físicamente para el Clásico.