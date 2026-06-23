Vídeo: La remontada de Argelia acaba con el sueño Jordano en una noche histórica del Mundial

Lo que debía ser una noche histórica para Jordania terminó en decepción mundialista. Los «Nashama» se adelantaron y rozaron la gloria en su debut, pero Argelia lo arruinó.

Los «Guerreros del Desierto» remontaron con dos tantos y devolvieron a Jordania de la euforia a la amargura, en una noche mundialista que los árabes no olvidarán.

Nizar Al-Rashdan abrió el marcador para Jordania en el 39’, pero Nazir Ben Bouali empató y, en el 69’, Amin Jouiri sentenció.

Con este resultado, Argelia sumó 3 puntos y quedó tercera, por detrás de Argentina (6) y Austria (3), mientras que Jordania se quedó cuarta sin unidades.

Desde el pitido inicial, Al-Rashdan avisó con un cabezazo que rozó el poste izquierdo.

La respuesta argelina no se hizo esperar, con un potente disparo de Amin Guiri que rozó el poste derecho de la portería de los Nashama, Acto seguido, un córner argelino creó peligro, pero la defensa asiática lo repelió a tiempo. El 0-0 persistía ante un estadio lleno con más de 68 000 espectadores.

Después, Musa Al-Taamari entró por la derecha y disparó, pero un defensa despejó el balón, que cambió de dirección. pero el portero argelino la atrapó con seguridad. A pesar del arranque intenso, el ritmo bajó. Ambos equipos optaron por el orden táctico, el control defensivo y la construcción paciente del juego.

Tras el arranque intenso, el peligro bajó y ambos equipos optaron por la cautela táctica, con más orden defensivo y paciencia en la construcción.

El ímpetu inicial dio paso a la cautela, y el 0-0 permaneció tras un vibrante primer cuarto de hora que cumplió con las expectativas.

Con dominio argelino, Riyad Mahrez se plantó solo ante el portero Yazid Abu Laila, pero tardó en disparar y un defensa alcanzó a bloquearlo, desperdiciando una ocasión clara.

Sin embargo, en la siguiente jugada, Nizar Al-Rashdan marcó el 1-0 para Jordania, que se adelantaba por primera vez en su historia mundialista.

Así terminó la primera parte, con sorpresa, pues Argelia dominó con un 70 % de posesión, pero chocó contra la ordenada defensa rival.

En la reanudación, Argelia apretó en busca del empate. Un pase en profundidad lo neutralizó Abu Laila con una salida oportuna.

Inmediatamente después, Mahrez lanzó un tiro libre potente al área, pero Abu Laila lo despejó. Poco después, el portero volvió a lucirse al detener un disparo fulminante de Ibrahim Mazza y mantener su portería a salvo.

La resistencia de Jordania cedió tras un córner: Mahrez centró al área, Nazir Ben Bouali cabeceó al rincón izquierdo y estableció el 1-1.

El tanto igualador devolvió el encuentro a cero y premió el dominio argelino.

Tras otro córner llegó el golpe final: el balón rebotó en el área pequeña y le quedó a Amine Guiri sin marca; el argelino definió con un potente disparo desde muy cerca, al centro del arco.

Un segundo gol de Argelia dio la vuelta al partido y transformó la ventaja histórica de Jordania en una derrota por 1-2, entre el estupor jordano y la explosión de alegría argelina. Los minutos finales transcurrieron sin más cambios.