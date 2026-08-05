El Al-Ahli saudí continuó con su racha de resultados negativos antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, tras encajar su cuarta derrota en el primer partido que disputa sin su exentrenador alemán Matthias Jaissle.

El Al-Ahli perdió ante el Al-Ettifaq por 1-3, en el partido que enfrentó a ambos equipos este miércoles, en su último amistoso antes del comienzo de la nueva temporada.

El Al-Ettifaq abrió el marcador en el minuto 19 del encuentro, a través de su jugador Moussa Dembélé, desde un penalti que él mismo provocó tras ser derribado por el centrocampista francés Valentin Atangana.

Yasser Al-Shamrani añadió el segundo gol para el Al-Ettifaq en el minuto 31 del encuentro, después de aprovechar un pase errado del otro centrocampista francés, Enzo Millot, para enviar el balón a las redes de Abdulrahman Al-Sanbi.

Pero Firas Al-Buraikan logró recortar distancias para el Al-Ahli en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, tras quedarse solo ante la portería del Al-Ettifaq gracias a un excelente pase filtrado del nuevo fichaje portugués Francisco Trincão.

El Al-Ettifaq volvió a marcar el tercer gol, a los 3 minutos del comienzo de la segunda parte, a través de su nuevo jugador Abdulaziz Al-Bishi, quien aprovechó un pase errado en el corazón de la defensa del Al-Ahli para robar el balón, quedarse solo ante la portería y anotar el gol.

El partido fue el primero que disputa el Al-Ahli tras la marcha de su entrenador alemán Matthias Jaissle, que está cerca de dirigir al Newcastle United, ya que el portugués Rui Santos dirigió al equipo en ese encuentro de forma interina.

Esta derrota se convirtió en la cuarta que sufre el Al-Ahli de un total de 7 amistosos que disputó antes del inicio de la nueva temporada, 6 de ellos en su anterior concentración en Austria y Portugal, en los que solo venció al Saalfelden austriaco por 8-0.

Por su parte, el Al-Ahli perdió 3 partidos antes del Al-Ettifaq, ante el Holstein Kiel alemán, y los portugueses Vitória de Guimarães y Portimonense, mientras que empató con marcador positivo tanto con el Rio Ave portugués como con el Fulham inglés.

El Al-Ahli comenzará oficialmente la nueva temporada el 13 de agosto, cuando se enfrente al Al-Diriyah, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

Cabe recordar que el Al-Ahli busca conquistar la liga saudí, ausente de sus vitrinas desde el año 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia de Élite, que ganó en las dos últimas temporadas.