Las celebraciones de la afición marroquí por la clasificación a octavos del Mundial 2026, tras eliminar a Holanda en penaltis, derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron varios detenidos.

Según el diario español «AS», miles de seguidores marroquíes salieron a celebrar el hito, pero el ambiente festivo degeneró en disturbios en algunas zonas.

El diario añadió que los choques con la policía dejaron varios detenidos en distintas ciudades y que las fuerzas de seguridad usaron agua para dispersar a los concentrados.

Un vídeo difundido en redes por la cadena de televisión árabe mostró parte de esos choques.

«As» añadió que los hechos generaron reacciones políticas en los Países Bajos, donde varios diputados criticaron lo ocurrido y pidieron medidas más estrictas para evitar que se repitan estas escenas.

Uno de ellos declaró: «Limpien esas calles», lo que generó amplia polémica al considerar que las celebraciones habían superado los límites del orden público.

El incidente ocurrió tras la clasificación de Marruecos a octavos del Mundial, al vencer a Holanda en los penaltis tras un empate.

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