



Países Bajos logró su primera victoria en la era del nuevo director técnico, el español Xavi Hernández, a costa de Serbia, por dos goles a uno, en el encuentro que los enfrentó la tarde de este domingo, en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.









Mick Meerdink adelantó a Países Bajos en el minuto 30 desde el punto de penalti, pero Serbia, local, empató en el minuto 43 a través de Luka Jovic.

Meerdink volvió para marcar el segundo gol de Países Bajos en el minuto 69, otorgando a su equipo 3 valiosos puntos.









Países Bajos se colocó al frente del grupo segundo en el primer camino con un balance de 4 puntos, a la espera del resultado del partido entre Grecia (3 puntos) y Alemania (un punto) esta noche, mientras que Serbia se quedó sin puntos en el fondo de la clasificación.









Xavi había iniciado su andadura con Países Bajos con un empate ante Alemania por 1-1, en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

El partido fue testigo del primer debut oficial de Jürgen Klopp al frente del cuerpo técnico de la Mannschaft, y también el primero del entrenador español Xavi Hernández con la selección neerlandesa.

La jornada pasada también fue testigo del éxito de los griegos al regresar con una valiosa victoria del feudo de Serbia, donde remontaron su desventaja para imponerse (2-1) en los últimos segundos del partido, colocándose entonces al frente del grupo con un balance de 3 puntos.