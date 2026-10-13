Vídeo: ¿la merecía el Zaeem? Los expertos en arbitraje opinan sobre el penalti del Al Hilal ante el Al Sadd

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Un experto en arbitraje analizó el penalti que se le concedió al Al Hilal saudí en su partido contra el Al Sadd catarí, el martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Hilal se adelantó con un primer gol obra del inglés Ollie Watkins en el minuto 40, antes de que el árbitro japonés Yusuke Araki señalara un penalti también en favor de Watkins en el minuto 61.









El exjugador del Aston Villa se acercó a la portería del Al Sadd por la banda izquierda y luego se preparó para lanzar un disparo al palo largo, antes de la aparición de Paulo Otávio, jugador del Al Sadd, que intentó interceptar el remate y el balón le tocó la mano, para salir fuera del campo.









Momentos después, Araki volvió a la pantalla de la tecnología del vídeo para revisar la jugada antes de señalar el penalti con el que Rúben Neves amplió la ventaja del Al Hilal con el segundo gol, en el minuto 65.

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El analista de arbitraje del diario saudí Al Jazirah, Saad Al Kathiri, afirmó que la concesión del penalti fue una "decisión correcta" del árbitro japonés.

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El exárbitro internacional explicó la jugada y dijo: "El defensa del Al Sadd interceptó el balón con la mano, que agrandaba el cuerpo (y que estaba) en una posición no natural, y se debió mostrar tarjeta amarilla al defensa".









El egipcio Mohamed Kamal Richa, analista de arbitraje del diario saudí Arriyadiyah, expresó la misma opinión sobre el penalti del Al Hilal ante el Al Sadd y aseguró: "La sala del VAR acertó al llamar al árbitro y conceder el penalti".









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El Al Hilal se llevó la victoria por 2-0 en Doha, con lo que elevó su cuenta a 6 puntos, igualado con el Esteghlal de Teherán iraní y el Al Ain emiratí.