El Al-Ahli saudí selló su pase a los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, tras superar al Al-Anwar en la ronda de dieciseisavos, en un partido en el que "el Elegante" mostró su superioridad y dominó la mayor parte del encuentro, con una destacada actuación del armenio Edward Spertsyan, quien fue el protagonista al liderar a su equipo hacia la clasificación.

Spertsyan estrella dos balones en los postes en la primera mitad

El Al-Ahli entró con fuerza al partido, después de que el neerlandés Marino Pusic decidiera apostar por la mayoría de sus elementos titulares, con el deseo de asegurar el billete de clasificación sin sorpresas, lo que dio al equipo una clara ventaja desde los primeros minutos.

Y a pesar de las numerosas ocasiones del Al-Ahli durante la primera mitad, la defensa del Al-Anwar y su portero lograron resistir, pero Spertsyan estuvo muy cerca de abrir el marcador en dos ocasiones, tras lanzar dos potentes disparos que se estrellaron contra los postes, dejando escapar la oportunidad de poner por delante al Al-Ahli.

El Al-Ahli continuó presionando en busca de romper el cerco, mientras el Al-Anwar se apoyó en la concentración defensiva y en los contragolpes, para terminar la primera mitad sin goles a pesar de la clara ventaja de "el Elegante".

La magia de Spertsyan aparece en la segunda mitad

Con el comienzo de la segunda mitad, el Al-Ahli siguió buscando el primer gol, hasta que llegó el minuto 60, que fue testigo de cómo esa superioridad se tradujo en realidad, después de que Spertsyan lograra romper la resistencia del Al-Anwar con un magnífico disparo que el portero no pudo controlar, para que el balón acabara en la red y el armenio anunciara la ventaja de su equipo.

Y Spertsyan no se detuvo en el gol, sino que siguió moviéndose y generando peligro, y apareció en diversas funciones ofensivas, para confirmar su valor como uno de los elementos más destacados del Al-Ahli en el partido, después de haber sido la principal fuente de peligro sobre la portería rival durante todo el encuentro.

Y en el minuto 89, Spertsyan completó su gran actuación al fabricar el segundo gol del Al-Ahli, tras ofrecer un magnífico pase al brasileño Wenderson Galeno, que había entrado como suplente, para mandar el balón dentro de la red y duplicar la ventaja de "el Elegante".

El Al-Anwar recorta la diferencia y el Al-Ahli sella la clasificación

Y a pesar de que el partido se acercaba a su final, el Al-Anwar se negó a rendirse, y logró recortar la diferencia en el segundo minuto del tiempo añadido, después de que Reda Ben Sayeh recibiera un pase que lo dejó en un mano a mano directo con el portero del Al-Ahli, para colocar el balón en la red y devolver algo de emoción a los últimos minutos.

Pero el gol del Al-Anwar llegó demasiado tarde, y no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido, por lo que el Al-Ahli mantuvo su ventaja y aseguró el billete de clasificación a los octavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

Y con esta victoria, el Al-Ahli continuó su camino en el torneo con firmeza, tras resolver el duelo ante el Al-Anwar gracias a la brillante actuación de Spertsyan, quien marcó un gol y fabricó otro, confirmando que el equipo posee numerosas soluciones ofensivas capaces de marcar la diferencia en los torneos eliminatorios.