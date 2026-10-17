Vídeo: la magia de los suplentes cambia el guion; el Inter escapa del golpe inicial ante el Bolonia

El Inter de Milán remontó su desventaja temprana para lograr un merecido triunfo (3-1) sobre el Bolonia, este sábado por la noche, en el estadio Renato Dall'Ara, en el marco de la séptima jornada de la Serie A.

El vigente campeón se mantuvo líder de la clasificación y sin derrotas, aprovechando la influencia decisiva de sus suplentes en la segunda mitad.

El Bolonia sorprendió a su invitado con una presión exitosa, y Tommaso Pobega logró abrir el marcador para los locales en el minuto 10, al aprovechar que Juan Miranda le robó un balón a Luis Henrique, para arrancar y disparar a la red.

Pobega estuvo cerca de añadir el segundo en el minuto 40, pero su disparo se estrelló contra el travesaño desde corta distancia.

Antes del final de la primera mitad, el Inter alcanzó el empate en el minuto 44 mediante un cabezazo de Marcus Thuram, tras un centro enviado por Nicolò Barella.

Dominio y resolución tardía

En la segunda mitad, el Inter impuso su dominio, y el suplente Carlos Augusto, que entró en lugar de Federico Dimarco, fue premiado con el gol de la ventaja (2-1) en el minuto 69 con su primer toque, tras un pase de centro de Piotr Zielinski.

Petar Sucic desperdició la oportunidad de sentenciar el resultado en el minuto 76, cuando disparó fuera de la portería desde corta distancia.

En los últimos minutos, el árbitro anuló un gol de Ange Bonny por fuera de juego (82), antes de que el jugador se reivindicara y cerrara el triplete en el minuto 83 con un pase decisivo de Carlos Augusto.

El Inter elevó su cuenta en el liderato a 19 puntos, mientras que el Bolonia se quedó con 5 puntos, con los que ocupa provisionalmente el puesto 14.

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