El USM Alger asestó un duro golpe al Mamelodi Sundowns sudafricano, tras derrotarlo en su propio feudo por tres goles a uno, para coronarse campeón de la Supercopa de África por segunda vez en su historia y confirmar su presencia entre los grandes del fútbol del continente negro.

El USM Alger logró la victoria ante el Sundowns por 3-1, la noche de este domingo, en el estadio Loftus Versfeld de la ciudad de Pretoria, en la final de la Supercopa de África, para sumar un nuevo título continental a sus vitrinas, a costa de uno de los clubes más destacados del continente.

El duelo comenzó con emoción temprana, ya que el USM Alger no esperó más que cuatro minutos para inaugurar el marcador, después de que Zakaria Draoui lograra sacudir las redes, aprovechando un pase de Khaldi, para dar a su equipo la ventaja por un gol a cero.

El Sundowns intentó volver al ambiente del encuentro y consiguió alcanzar el empate en el minuto 25, después de que Rayners ejecutara un penalti, colocando el balón en las redes, devolviendo el partido al punto de partida.

Pero el equipo argelino recuperó su ventaja en el minuto 37, por medio de Redouani, que remató un balón rebotado en el palo y lo alojó en las redes con un cabezazo, para que la primera parte terminara con el USM Alger por delante por dos goles a uno.

El partido vivió una interrupción forzosa tras el final de la primera parte, debido a la intensa lluvia que cayó sobre el estadio Loftus Versfeld, lo que provocó el retraso del inicio de la segunda parte, en medio de temores sobre el estado del terreno de juego y la seguridad de los jugadores, antes de que el encuentro se reanudara tras confirmarse la posibilidad de completarlo.

Con la reanudación del juego, el USM Alger continuó con su superioridad, y Ahmed Khaldi logró asestar un nuevo golpe al equipo sudafricano, tras arrancar desde la banda izquierda y lanzar un potente disparo al ángulo lejano, marcando el tercer gol en el minuto 55, para reforzar la ventaja de su equipo y poner al Sundowns ante una misión difícil.

El equipo argelino mantuvo su ventaja hasta el pitido final, para sellar el duelo por tres goles a uno y coronarse campeón de la Supercopa de África por segunda vez en su historia.

El USM Alger ya se había coronado campeón por primera vez en 2023, tras imponerse al Al Ahly egipcio por un gol a cero, antes de repetir su gesta continental y añadir un nuevo título a su palmarés.

El equipo argelino también afrontó el encuentro con la moral alta, tras conquistar el título de la Copa Confederación de la CAF por segunda vez en su historia, el 16 de mayo de 2026, después de imponerse al Zamalek egipcio en la tanda de penaltis.

En cambio, el Mamelodi Sundowns disputó el partido en calidad de campeón de la Liga de Campeones de África, tras lograr el título a costa del FAR de Rabat marroquí, y esperaba añadir la Supercopa a su palmarés continental, pero se topó con las ambiciones del USM Alger, que logró resolver el duelo y arrebatar la copa en el corazón de Pretoria.

El Sundowns ya se había coronado campeón de la Supercopa de África en 2017, cuando venció al TP Mazembe congoleño por un gol a cero.