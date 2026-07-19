Vídeo: La leyenda llora... Messi se derrumba ante las cámaras en un doloroso momento de despedida

En una emotiva escena que marcó el fin de una era, Lionel Messi lloró al recibir la medalla de subcampeón tras perder con España en la final del Mundial 2026, despidiéndose de la selección sin un segundo título.

El capitán, casi invisible durante el encuentro, no ocultó su decepción al recibir la medalla de subcampeón y pasar junto a la copa que había alzado cuatro años antes en Catar.

Sus lágrimas, captadas por las cámaras, simbolizaron el final del vigente campeón y la despedida del número 10 de la «Albiceleste», tras una carrera llena de logros.

Su tristeza dominó la ceremonia, muy distinta a la fiesta de la selección española en el MetLife Stadium, donde el jugador de 39 años parecía destrozado.

Messi, que había guiado a Argentina al título de 2022 y a la Copa América 2024, no pudo brillar en la final, pues la defensa española lo neutralizó.