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Vídeo: La leyenda iraquí advierte a Arabia Saudí: España no se lo pondrá fácil

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¿Conseguirá el Verde derrotar al Matador?

Nashat Akram, leyenda de Irak, advierte a Arabia Saudí: España no bajará la guardia y saldrá con todo para ganar.

La selección saudí se mide a España este domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

Lee también: Vídeo. Sami Al-Jaber: “Arabia Saudí arrolló a Marruecos y Bélgica en el Mundial 94”.

En Al Kass, Akram elogió a Arabia Saudí: «Ante Uruguay mostró solidez y obtuvo un punto valioso gracias a la lectura de Donis sobre el rival».

Y añadió: «Desde mi punto de vista, la selección saudí ha disputado su mejor partido de los últimos tres años, sobre todo en el aspecto defensivo, lo que contrasta con su habitual estilo ofensivo, basado en la posesión y en el ataque al rival».

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Sobre el duelo contra España, Akram afirmó: «La selección española afrontará el partido de forma muy distinta a como lo hizo contra Cabo Verde en la primera jornada, pues no se lo tomará a la ligera y luchará al máximo por la victoria».

Y añadió: «Espero que los jugadores saudíes pongan mucho empeño, neutralicen las piezas clave de España y busquen el equilibrio entre defensa y ataque».

Y concluyó: «Es cierto que la selección saudí consiguió un buen punto en la primera jornada, pero debe reforzar lo que ha demostrado hasta ahora para salir con un resultado positivo».



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