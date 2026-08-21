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Vídeo: la leyenda del Al-Ittihad lo confirma: Imam Ashour está más cerca que Ounahi

Al Ahli
Al Ahly SC
E. Ashour
A. Ounahi
Al Ittihad
1ª División
Arabia Saudita
Egipto
Marruecos

¿Qué dijo la exestrella del club?

Parece que los próximos días serán, en gran medida, decisivos para el futuro del club saudí Al Ittihad, que busca con fuerza fichar a un centrocampista ofensivo antes del final del actual mercado de fichajes de verano.

Lee también: entre la conspiración y la traición, ¿quién derribó el imperio del Al Ahly y robó la alegría a su afición?

Varios nombres se han vinculado con vestir la camiseta del Al Ittihad, encabezados por Imam Ashour, centrocampista de la selección de Egipto y del Al Ahly, junto al marfileño Franck Kessié y otros elementos destacados.

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Mohamed Noor, leyenda del Al Ittihad, declaró en el programa "Nadeena": "Creo que Imam Ashour es el más cercano a incorporarse al Al Ittihad en el próximo periodo".

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Y añadió: "Imam Ashour está más cerca que el marroquí Azzedine Ounahi, y esta es una información que conozco desde dentro del club, y no quiero hablar más de eso".

Y concluyó: "El objetivo principal de Jens Fischer (el entrenador) es fichar a un jugador capaz de actuar en las posiciones de pivote y de centrocampista ofensivo".

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