Vídeo... La leyenda del Al-Hilal: El Líder perdió su identidad con Inzaghi

Una de las leyendas del Al-Hilal lanzó unas declaraciones airadas contra el italiano Simone Inzaghi, entrenador del equipo, tras el decepcionante empate (2-2) ante el Al-Taawoun, en el partido que enfrentó a ambos equipos en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, criticando sus decisiones técnicas y el rendimiento del equipo durante el encuentro.

La 27.ª jornada de la Liga Roshen vio la victoria del Al-Nassr sobre Al-Najma (5-2), mientras que el Al-Ahli se impuso al Damak (3-0) y el Al-Ittihad derrotó al Al-Hazm (1-0), mientras que el Al-Hilal empató (2-2) con el Al-Taawoun.

Con estos resultados, el Al-Nassr mantuvo el liderato de la clasificación de la Liga Roshen, al alcanzar los 70 puntos en lo más alto, seguido por el Al-Hilal y el Al-Ahli, ambos con 65 puntos cada uno.

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Al respecto, Nawaf Al-Temyat, leyenda del Al-Hilal, declaró a la cadena saudí «Thamania»: «Creo que el Al-Hilal ha perdido su identidad con Inzaghi, o, para ser más precisos, el equipo ya no es capaz de ganar ni siquiera en los partidos en los que no rinde al nivel esperado».

Y añadió: «Antes, el Al-Hilal tenía la capacidad de conseguir victorias incluso cuando jugaba mal, pero ahora ha perdido esa ventaja, además de su bajo nivel técnico».

Y continuó diciendo: «También debemos reconocer el impacto que han tenido las bajas en la fuerza del equipo, concretamente las de Salem Al-Dossari, Savic y Karim Benzema».

Al-Tamim criticó el nivel de la pareja de extranjeros formada por Mohamed Kader «Miti» y Marcos Leonardo, y afirmó: «La falta de minutos ha provocado un descenso en su nivel físico y técnico».

Y concluyó: «Inzaghi debe desarrollar sus ideas, porque la situación es muy delicada, antes de decidir tres campeonatos».