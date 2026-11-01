La Juventus recuperó la senda de las victorias y envió un mensaje contundente a sus rivales, tras resolver su duelo ante el Nápoles por dos goles a cero, en el partido que enfrentó a ambos este domingo por la noche en el Allianz Stadium, dentro de la décima jornada de la Serie A.

La Vecchia Signora logró reconciliarse rápidamente con su afición, después de su tropiezo ante el Génova en la jornada anterior, para firmar una importante victoria a costa del Nápoles y recuperar parte de su brillo en un momento ideal, bajo la dirección de su entrenador Luciano Spalletti.

Con este triunfo, la Juventus elevó su cuenta a 17 puntos, situándose en el séptimo puesto de la clasificación de la Serie A, a tres puntos del Nápoles, que se quedó estancado en 14 puntos en el octavo lugar, dirigido por su entrenador Massimiliano Allegri.

El punto de inflexión del encuentro llegó en la segunda parte, concretamente en el minuto 70, cuando Kenan Yildiz consiguió descifrar la defensa del Nápoles, después de recibir el balón y conducirlo antes de lanzar un disparo potente con su pierna izquierda desde fuera del área.

El balón se estrelló en el poste antes de acariciar la red, en un magnífico remate que el guardameta Meret no pudo atajar, dando ventaja a la Juventus en medio de una gran celebración en las gradas del Allianz Stadium.

No habían pasado ni cinco minutos cuando el Nápoles recibió un nuevo golpe, después de que el árbitro mostrara la segunda tarjeta amarilla a Marianucci, tras su entrada sobre Cabal, para abandonar el terreno de juego expulsado y dejar a su equipo con diez jugadores los minutos restantes.

La Juventus aprovechó la inferioridad numérica en las filas de su rival, y Jeremie Boga dio la puntilla en el minuto 87, después de recibir el balón por la banda izquierda, adentrándose un poco hacia el interior, antes de lanzar un espléndido disparo con su pierna derecha desde fuera del área que acabó en la red.

Con este gol, la Juventus confirmó su superioridad en el duelo, llevándose una valiosa victoria por dos goles a cero a costa del Nápoles, y dando a Spalletti un importante impulso anímico en el camino de recuperar el lugar de la Vecchia Signora entre los grandes del Calcio.