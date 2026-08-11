Vídeo: la inauguración ante el Ahly, así luce el nuevo vestuario del Barcelona

El Barcelona reveló este martes las imágenes de las espectaculares reformas de los vestuarios del Camp Nou, tras las obras de renovación realizadas recientemente.

El Camp Nou se prepara para acoger de nuevo los partidos del Barcelona después de una interrupción de tres meses, ya que el equipo de Hansi Flick regresará a su estadio el 19 de agosto para enfrentarse al Al Ahly egipcio en el partido del Trofeo Joan Gamper.

Este encuentro será testigo de la inauguración de los nuevos vestuarios, mientras que el primer partido del equipo en su terreno de juego en la Liga española será el jueves 27 de agosto ante el Athletic de Bilbao.

El club publicó un vídeo en sus cuentas de redes sociales que muestra los avances internos del estadio blaugrana, que ha experimentado una notable mejora desde el último partido contra el Real Betis el 17 de mayo.

Una empresa de construcción aprovechó el parón veraniego para acelerar las obras de renovación del estadio, con el objetivo de inaugurar la tercera grada durante la temporada 2026/2027.

Según el diario "Sport", el objetivo inicial era inaugurar esta grada en octubre para aumentar la capacidad actual del estadio, que es de 62.000 espectadores.

El Barcelona también desea acelerar el proceso de traslado de las aficiones de los equipos visitantes a esta zona, lo que pondría fin a las molestias que causaron algunos hinchas de los equipos rivales a los socios del Barcelona en algunos partidos, especialmente en la Liga de Campeones de Europa.

No obstante, los últimos calendarios que se están estudiando aplazan la inauguración de la tercera grada hasta finales del primer trimestre o incluso comienzos del segundo trimestre de 2027, es decir, entre los meses de febrero y abril.

Después, comenzará la instalación de la cubierta que protegerá todo el estadio, cuyo montaje requerirá el regreso del Barcelona al estadio Olímpico Lluís Companys en la primera mitad de la temporada 2027/2028.







