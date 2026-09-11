Parece que las ideas del alemán Jens Wissing empiezan a dar sus frutos rápidamente dentro del Al-Ittihad, después de que el técnico del "Al-Ameed" lograra emplear a sus elementos ofensivos de una manera que dotó al equipo de un peligro evidente frente al Al-Faisaly, durante el encuentro que enfrenta a ambas partes la noche de hoy viernes en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

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El comienzo llegó de la mano del neerlandés Steven Bergwijn, quien consiguió descifrar la defensa del Al-Faisaly en el minuto 28, tras lanzar un magnífico disparo desde fuera del área que el portero del equipo local no pudo controlar, dando así al Al-Ittihad la ventaja con el primer gol.

Y el Al-Ittihad no se detuvo ahí, ya que siguió presionando en busca de ampliar su ventaja, algo que consiguió antes del final del primer tiempo, concretamente en el minuto 43, cuando el marroquí Youssef En-Nesyri apareció dentro del área para recibir un magnífico pase de su compañero nigeriano George Ilenikhena y mandar el balón a la red.

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Bergwijn y En-Nesyri: un dúo que marca la diferencia

Los dos goles pusieron de manifiesto la variedad ofensiva que Wissing intenta consolidar en el Al-Ittihad, después de que el equipo dispusiera de más de una solución para llegar a la portería rival, ya fuera mediante el disparo desde fuera del área o aprovechando los movimientos y los pases dentro del último tercio ofensivo.

El gol de Bergwijn vino a confirmar la importancia de conceder al jugador neerlandés la libertad y el espacio necesarios frente al área, mientras que el gol de En-Nesyri reflejó la capacidad del Al-Ittihad para aprovechar los movimientos ofensivos y generar espacios, gracias a la compenetración entre el delantero marroquí e Ilenikhena.

Esta fórmula le brinda a Wissing un arma adicional dentro de los partidos, especialmente al contar con jugadores capaces de moverse en más de una posición y cambiar la forma del ataque durante el encuentro, lo que hace que la tarea del rival de lidiar con el Al-Ittihad sea aún más difícil.

Entre el disparo de Bergwijn desde fuera del área y el toque de En-Nesyri dentro de ella, pareció que las nuevas ideas de Wissing empiezan a transformarse de meros experimentos tácticos en soluciones reales que otorgan al Al-Ittihad la ventaja, después de terminar el primer tiempo por delante con dos goles a cero.