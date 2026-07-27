La Federación Internacional de Fútbol Asociación "FIFA" anunció que el gol de Sidny Lopes Cabral, jugador de Cabo Verde ante Argentina en los dieciseisavos de final, ha sido elegido como el mejor gol del Mundial 2026.

El gol llegó después de que Cabral regateara con maestría a la estrella argentina Alexis Mac Allister y disparara con enorme habilidad al ángulo superior de la portería de Emiliano Martínez, para empatar el marcador (2-2) en un partido que los compañeros de Lionel Messi resolvieron (3-2) en la prórroga.

La "FIFA" anunció a través de su sitio oficial la concesión a este gol del premio "Hyundai" al mejor gol del torneo por votación de los aficionados, superando a dos magníficos goles del uzbeko Eldor Shomurodov ante la República Democrática del Congo y del haitiano Wilson Isidor en la portería de Marruecos, que ocuparon el segundo y el tercer puesto respectivamente.

Este gol también superó a otros goles que llegaron a las fases finales, como el gol de Kylian Mbappé ante Senegal, el gol de Lionel Messi ante Argelia, el gol de Julián Álvarez ante Suiza y el gol decisivo de Ferran Torres en el partido final ante Argentina.

La selección de Cabo Verde participó por primera vez en el Mundial 2026 y logró superar la fase de grupos, antes de despedirse del torneo con la derrota ante Argentina en los dieciseisavos de final.

Cabe señalar que España se coronó campeona del mundo por segunda vez en su historia, tras vencer a Argentina (1-0), en la final que se prolongó hasta la prórroga.











