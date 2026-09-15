El Al Nassr saudí encajó un duro golpe ante el Al Ain emiratí, después de que el enfrentamiento entre ambos equipos se convirtiera en una noche excepcional para los hermanos marroquíes Hussein y Soufiane Rahimi, quienes se encargaron de marcar tres goles en la portería del club saudí en apenas 72 minutos.

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El Al Nassr se encontró en una situación difícil después de que el Al Ain lograra aprovechar los espacios y los errores defensivos que se hicieron evidentes, convirtiéndose el equipo emiratí en la parte más peligrosa a medida que avanzaban los minutos del partido, en medio de la incapacidad de la defensa del club saudí para detener los movimientos de la familia Rahimi.

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Hussein Rahimi fue quien inició todo, tras marcar el primer gol del Al Ain en el minuto 25, aprovechando un error defensivo del Al Nassr y un movimiento perfecto que lo colocó en el lugar adecuado, antes de enviar el balón a la red y dar la ventaja a su equipo.

Hussein Rahimi volvió a repetir la escena en el minuto 63, después de moverse de manera destacada dentro del área y aprovechar de nuevo las grietas en la defensa del Al Nassr, para sumar su segundo gol y el de su equipo, agravando el sufrimiento del club saudí en el partido.

Hussein no se conformó con lo que ofreció, ya que llegó el turno de su hermano Soufiane Rahimi, quien completó la noche histórica de la familia al marcar el tercer gol del Al Ain en el minuto 72, con lo que la portería del Al Nassr recibió tres goles completos a los pies de los hermanos marroquíes.

Así, el enfrentamiento entre el Al Nassr y el Al Ain se convirtió en el escenario del brillo de la familia Rahimi, después de que Hussein y Soufiane se impusieran en los acontecimientos del partido, beneficiándose de los errores y los espacios que aparecieron en la línea defensiva del club saudí, con lo que el Al Nassr se vio obligado a dar una fuerte reacción si quería volver al ambiente del encuentro.