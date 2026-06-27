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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Vídeo: La extraña reacción de Mbappé desata la polémica ante Noruega

Noruega vs Francia
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¿Qué ha hecho la estrella del Madrid?

Kylian Mbappé generó polémica en el Francia-Noruega del Mundial 2026 al entregar el brazalete al árbitro Michael Oliver, no a Tchouaméni, al ser sustituido.

Según el diario español «AS», Mbappé actuó así por la nueva norma que obliga al jugador a salir del campo en 10 segundos o recibir tarjeta amarilla. por lo que se lo entregó de inmediato al árbitro, quien se lo pasó a Chouameni.

El incidente generó debate, pues algunos opinan que aplicar la norma así es una «interpretación estricta del reglamento» y recuerdan que lo habitual es que el capitán se lo entregue directamente a su compañero.

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Pese al incidente, Francia lideró el Grupo A y avanzó a dieciseisavos tras vencer 4-1 a Noruega, con un hat-trick de Ousmane Dembélé. Mbappé dio dos asistencias. Noruega avanzó segunda.

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