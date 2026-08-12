Una imagen espontánea que no dura más que unos segundos bastó para incendiar las redes sociales y situar al Barcelona en el centro de una nueva tormenta de mercado, cuyos protagonistas son el entrenador alemán Hansi Flick y la estrella española Rodri, capitán del centro del campo del Manchester City.

No pronunció una sola palabra, pero sus gestos lo dijeron todo. Durante su aparición en un vídeo publicado por el diario español "AS", se apreció la reacción del técnico alemán en el instante en que le sorprendieron con una pregunta directa sobre la veracidad del interés del Barcelona en fichar a la estrella del Manchester City y ganador del Balón de Oro, Rodri.

Flick, conocido por su calma y su temple, no logró controlar sus gestos: un desconcierto momentáneo, luego una sonrisa irónica y un evidente cambio en las expresiones del rostro, antes de optar por el silencio y por eludir la respuesta de forma diplomática. Un lenguaje corporal que los seguidores interpretaron como algo que esconde mucho.

Y aunque el entrenador se negó a entrar en el juego de las especulaciones sobre nombres, su reacción devolvió a primer plano un sueño que ronda a la afición del Barcelona desde hace años: fichar a un pivote de nivel mundial capaz de marcar el ritmo del equipo.

El nombre de Rodri encabeza la lista de deseos en Cataluña, especialmente con la intención de la dirección deportiva de reforzar el centro del campo con un jugador que posea experiencia y liderazgo, algo que reúne el capitán del Manchester City. Sin embargo, la compleja realidad financiera del club catalán y el elevado valor de mercado del jugador hacen que, hasta ahora, la operación parezca situada en la casilla de lo imposible.

Y entre el deseo de Flick que delataron sus gestos y la dificultad de concretar la operación en la práctica, la pregunta sigue abierta: ¿fue aquella sonrisa un simple modo de esquivar una pregunta incómoda, o un reconocimiento implícito de que Rodri es el mayor sueño del nuevo Barcelona?